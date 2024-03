Er vindt een generatiewissel aan de Otto-top plaats

De komende jaren staat voor Otto in het teken van een stoelendans, blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Zo volgt Benjamin Otto zijn vader Michael Otto in 2026 op. Michael schuift een stoel op en wordt voorzitter van de Stichting en Raad van de Aandeelhouders. Het Duitse bedrijf krijgt in het voorjaar van 2025 ook een nieuwe Chief Executive Officer: Petra Scharner-Wolff.

Michael, die vorig jaar tachtig werd, gaat vanaf 2026 meer tijd besteden aan zijn stichtingsactiviteiten. Het hoofd van de Otto Group maakte van Otto een internationaal succesvolle digitale retail- en serviceonderneming. De verantwoordelijkheid van het bedrijf komt daarmee te liggen bij Benjamin Otto, die per 1 maart 2026 de leiding op zich neemt. Hij neemt vanaf dan de rollen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Michael Otto Foundation en voorzitter van de Raad van de Aandeelhouders op zich.

Huidig CEO, Alexander Birken, neemt per 1 maart 2025 de voorzittersfunctie van de Raad van Toezicht over van Michael. Birken zal Benjamin ondersteunen met het leiden van het bedrijf. De CEO heeft ook de digitale en culturele transformatie van Otto en de hele groep geleid. De Otto-familie vertrouwt dan ook op Birken’s hoge expertise-niveau en uitgebreide ondernemerservaring, zo is te lezen.

Dan is er nog Petra Scharner-Wolff die de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Otto Group wordt. Scharner-Wolff is een Otto-veteraan en werkt sinds 1999 voor het bedrijf. In haar meest recente functie zat ze op de stoel als Chief Financial Officer. Per 1 maart 2025 neemt zij de CEO-rol op zich. Dat maakt dat er een plekje vrij komt als lid van de Raad van Bestuur. Deze wordt opgevuld door Katy Roewer, die verantwoordelijk wordt voor de Financiën, Controlling en Human Resources.

“Een van de grootste uitdagingen voor familiebedrijven is de succesvolle overdracht van de ene generatie op de andere”, schrijft Michael. “Mijn zoon zal de derde generatie zijn die de algehele verantwoordelijkheid voor de Otto Group op zich neemt. Ik ben ervan overtuigd dat Benjamin de Groep niet alleen naar een gezonde economische toekomst zal leiden, maar ook de speciale waarden van ons familiebedrijf levend zal houden.”

Michael gaat verder: “Samen met de zeer ervaren en sociaal bevlogen Alexander Birken aan het hoofd van de Raad van Toezicht, zal de Groep sterk ondernemend en waardevol leiderschap blijven tonen. Met Petra Scharner-Wolff zal de Raad van Bestuur binnenkort worden geleid door een uitmuntende leider die haar stempel op het bedrijf heeft gedrukt tijdens haar lange dienstverband bij de Otto Group. Samen met de Raad van Bestuur en de uitstekende Katy Roewer als CFO en HR-directeur zal zij de Groep nieuwe impulsen geven en sterk leiderschap bieden voor de toekomst in uitdagende tijden.”