‘Éric Pfrunder, rechterhand van Karl Lagerfeld, overleden op 74-jarige leeftijd’

Advertenties, publicaties, PR-materiaal: waar Karl Lagerfeld jarenlang verantwoordelijk was voor de modeontwerpen van Chanel, verzorgde Éric Pfrunder de beeldconcepten. Maandag overleed Pfrunder op 74-jarige leeftijd na een lang ziekbed, zo bevestigde zijn zoon Jasper tegenover WWD.

Pfrunder, een fotograaf met een eigen communicatie-agentschap, was ruim dertig jaar lang beelddirecteur bij Chanel. Samen met Lagerfeld ontwikkelde hij onder meer advertentiecampagnes, catalogi en boeken, zowel voor Chanel als voor andere merken en tijdschriften. Daarbij deed ook Lagerfeld regelmatig de fotografie, een praktijk die hij in de jaren tachtig oppakte op aanraden van Pfrunder.

Pfrunder was een van de drie mensen met Lagerfeld binnen Chanel het meest nauw samenwerkte, naast Chanel-president Bruno Pavlovsky en studiodirecteur Virginie Viard. Lagerfeld overleed in 2019. Pfrunder vertrok twee jaar later, in 2021. “Onvermoeibaar wijdde Eric zijn uitzonderlijke oog en visie aan het uitblinken van Chanel,” zo zegt Pavlovsky in een statement in handen van WWD. “Zijn bijdrage aan Chanel is gigantisch geweest.”

Naast zijn zoon Jasper laat Pfrunder ook zijn vrouw Karen en dochters Tess en Candice achter. De uitvaart van Pfrunder is naar verwachting op vrijdag.