Erik Nordstrom benoemd tot CEO Nordstrom

Erik Nordstrom is niet langer co-president van Nordstrom Inc. samen met Pete Nordstrom. Erik is aangesteld als CEO van het Amerikaanse bedrijf, zo blijkt uit een persbericht. Pete zal de rol van voorzitter van Nordstrom Inc. en Chief Brand Officer gaan vervullen. Voorheen had het bedrijf geen CEO maar twee co-presidenten.

“Deze titels verduidelijken onze rollen. We streven ernaar om onze impact te vergroten als individuele leiders en als team,” aldus Erik Nordstrom in het persbericht. “Pete en ik blijven partners en willen het succes van Nordstrom veiligstellen. We zijn beide gefocust op ons lange termijn plan.”

Het netto inkomen van Nordstrom Inc. is in het financiële boekjaar 2019 gedaald van 564 miljoen dollar naar 496 miljoen dollar (van 505 naar 444 miljoen euro), zo meldt het bedrijf in hetzelfde persbericht. De omzet daalde in het boekjaar met 3,5 procent.