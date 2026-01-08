Ermenegildo Zegna benoemt nieuwe Chief Innovation & AI Officer

Ermenegildo Zegna promoveert Marco Barberini tot Group Chief of Staff Officer en Chief Innovation & AI Officer.

Barberini kondigde donderdag zijn nieuwe functie aan op het zakelijke netwerk LinkedIn. Hij is begin dit jaar gestart. Hij is al bijna acht jaar werkzaam voor het merk Zegna, dat net als Tom Ford Fashion en Thom Browne tot het Italiaanse modeconcern behoort. Zijn laatste functie was Global Media and Digital Business Director voor Zegna. Daarvoor werkte hij onder andere voor de online retailer Yoox Net-a-Porter Group, meest recentelijk als Regional Director Europe voor het Yoox-platform.

In zijn nieuwe rol is hij verantwoordelijk voor de implementatie van een driejarig plan van de groep, in samenwerking met de directie. Dit doet hij door ‘focus, snelheid en afstemming op de strategische prioriteiten te waarborgen’.

Als Chief of Staff Officer zorgt hij voor de afstemming en coördinatie tussen de Group CEO, de Brand CEO's, de Group Functions en de Brand Leadership Teams. Daarnaast versterkt hij de governance, coördineert hij prioriteiten en stimuleert hij een gedisciplineerde uitvoering binnen de hele groep.

Zijn takenpakket als Chief Innovation Officer richt zich op het leiden van de digitale en datagedreven transformatie van de groep. Hij definieert een uniforme digitale strategie, coördineert cross-functionele initiatieven en schaalt gezamenlijke platforms, vaardigheden en werkwijzen op. Het doel is om ‘tastbare bedrijfsresultaten te behalen’.

Als Chief AI Officer definieert en stimuleert hij de visie en strategie van de groep op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI). Hij identificeert en schaalt impactvolle toepassingen, versterkt de data-governance en werkt samen met IT-, HR- en directieleden. Het doel is om ‘KI te verankeren als een strategische factor voor besluitvorming en prestaties’.

De benoeming van Barberini volgt op eerdere veranderingen in de directie die het Italiaanse modeconcern eind vorig jaar aankondigde. Hieronder viel de benoeming van Gianluca Tagliabue tot nieuwe CEO.