Ermenegildo Zegna Group: Oprichter draagt CEO-stokje over

Nieuw leiderschap en een nieuwe CEO voor de Ermenegildo Zegna Group. Het bedrijf heeft een nieuwe structuur opgezet voor een toekomstgerichte strategie. De rol van CEO is toevertrouwd aan Gianluca Tagliabue.

In een persbericht kondigt Ermenegildo Zegna NV vandaag een nieuwe leiderschapsstructuur aan voor de groep en het merk Zegna, met ingang van 1 januari 2026. “De veranderingen volgen op een zorgvuldig successieplanningsproces door de raad van bestuur”, aldus het persbericht.

Ermenegildo ‘Gildo’ Zegna, momenteel voorzitter en CEO van de groep, neemt de rol van uitvoerend voorzitter van de groep (group executive chairman) op zich. In deze functie richt hij zich op het waarborgen van het erfgoed en de integriteit van de drie merken: Zegna, Thom Browne en Tom Ford Fashion. Tegelijkertijd blijft hij de waardecreatie op lange termijn aansturen. De manager behoudt ook het toezicht op de textieldivisie van de groep, de juridische afdeling (inclusief interne audit) en de afdeling externe betrekkingen. Deze laatste omvat duurzaamheid, investor relations en corporate communicatie.

Gianluca Tagliabue (57), momenteel financieel directeur en operationeel directeur van de groep, wordt CEO van de groep, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders. De manager neemt de rol ad interim op zich vanaf 1 januari 2026. Vervolgens wordt hij door de raad van bestuur voorgedragen als executive director en CEO tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 2026.

Leden van de vierde generatie van de familie, Edoardo (37) en Angelo Zegna (39), worden benoemd tot co-ceo's van het merk Zegna

In nauwe samenwerking met de uitvoerend voorzitter van de groep, krijgt Tagliabue de taak om de langetermijnstrategie van de groep vorm te geven en uit te voeren. Hij zal de prestaties van alle merken leiden en de integratie van de bedrijfsfuncties verder versterken. Tagliabue houdt ook toezicht op de productieactiviteiten. De ceo's van de merken van de groep rapporteren aan hem. Gian Franco Santhià, momenteel group control and chief accounting officer, wordt benoemd tot cfo van de groep en rapporteert aan de ceo.

Edoardo en Angelo Zegna, leden van de vierde generatie van de familie Zegna, worden benoemd tot co-ceo's van het merk Zegna. Zij volgen Gildo Zegna op, die deze rol meer dan twintig jaar heeft vervuld. Edoardo Zegna, momenteel chief marketing and digital officer van Zegna en group chief sustainability officer, zal alle aspecten van de merkstrategie leiden. Dit omvat het merkimago, marketing en, samen met Zegna's artistiek directeur Alessandro Sartori, de designaspecten, inclusief het winkelontwerp. Angelo Zegna, momenteel ceo voor de Emea-regio van Zegna en global client strategy director, zal toezicht houden op productontwikkeling, merchandising en de commerciële strategie. Hij zal de prestaties in de verschillende markten en kanalen aansturen.

Als uitvoerend voorzitter zal Gildo Zegna het nieuwe leiderschapsteam en al onze collega's bijstaan, ‘als een nieuwsgierige en gepassioneerde hoeder van de visie en waarden van onze merken, zoals ik altijd ben geweest. Ik zal ook toezicht blijven houden op het textielplatform van de groep, waar alles begon. Ik kijk ernaar uit om samen met dit nieuwe leiderschapsteam het volgende hoofdstuk van onze Groep vorm te geven’”, aldus Gildo Zegna.

De Italiaanse modegroep, opgericht in 1910 in Trivero, Italië, noteerde een lichte omzetstijging in het derde kwartaal van het boekjaar 2025. Hiermee keerde het terug naar groei na de verliezen in de eerste helft van het jaar. De omzet van de groep in de periode van juli tot september bedroeg 398,2 miljoen euro. Dit is een stijging van 0,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op organische basis, dat wil zeggen na aftrek van wisselkoerseffecten en veranderingen in de groepsportfolio en licentieactiviteiten, groeide de omzet met 3,6 procent.