Esprit CEO Mark Daley stapt op

De CEO van Esprit Holdings Limited, Mark Daley, stapt op. De topman heeft afgelopen dinsdag al zijn taken neergelegd vanwege ‘persoonlijke familie problemen’, aldus het bericht van de groep. Daley was naast CEO ook voorzitter en uitvoerend directielid bij het bedrijf, functies die hij eveneens heeft neergelegd.

Daley heeft aan de aandeelhouders bevestigt dat zijn vertrek niet te maken heeft met onenigheid met de directie of andere dingen binnen het bedrijf. Daley was pas sinds eind vorig jaar de CEO van Esprit Holdings Limited, een taak die hij destijds overnam van Anders Kristiansen. De directie dankt Daley in het persbericht voor zijn bijdrage aan het bedrijf.

De taak van CEO wordt voorlopig overgenomen door William Pak. Pak is op dit moment uitvoerend directielid en COO van Esprit Holdings Limited.