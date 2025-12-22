Esprit-top stapt op: William Pak en Christin Su Yi Chiu verlaten het concern

Esprit komt niet tot rust. Na het faillissement van de Europese dochterondernemingen en de afkeer van het klassieke retailmodel, kondigt Esprit Holdings Limited vlak voor het einde van het jaar opnieuw ingrijpende veranderingen aan in de top van het concern.

Het in Hongkong beursgenoteerde modeconcern kondigt aan dat voorzitter Christin Su Yi Chiu en uitvoerend directeur William Pak hun functies per 19 december 2025 neerleggen. Chiu is momenteel uitvoerend directeur en voorzitter van de raad van bestuur; Pak is uitvoerend directeur. Beiden geven andere zakelijke verplichtingen als reden voor hun vertrek. Volgens het bedrijf is er geen sprake van onenigheid met de raad van bestuur.

Pak speelde sleutelrol in herstructurering

Pak speelde een centrale rol bij Esprit tijdens de strategische heroriëntatie. De voormalige investmentbanker kwam in september 2021 bij Esprit als operationeel directeur (COO). Nadat CEO Mark Daley het bedrijf na minder dan een jaar verliet, nam Pak in het najaar van 2021 op interimbasis de leiding over. Op 1 maart 2022 volgde zijn definitieve benoeming tot CEO, waarbij hij tegelijkertijd zijn functies als uitvoerend directeur en COO behield.

Pak is getrouwd met Christin Su Yi Chiu, die op dat moment voorzitter van de raad van bestuur was.

Nieuwe leiding en interne promoties

Tegelijk met de aftredens past Esprit zijn leiderschapsstructuur aan. De huidige uitvoerend directeur Bradley Stephen Wright neemt per 19 december 2025 het voorzitterschap van de raad van bestuur over als waarnemend voorzitter. Daarnaast treden twee managers uit het concern toe tot de raad van bestuur: Liu Jianyi, tot nu toe senior vicepresident voor de activiteiten in China, en Li Hui, hoofd juridische zaken Azië, zijn benoemd tot uitvoerend directeuren.

Ook de samenstelling van de bestuurscommissies wordt aangepast. Met het vertrek van Chiu en Pak verliezen verschillende commissies hun huidige leden, terwijl Wright het voorzitterschap van de benoemingscommissie overneemt. Liu en Li treden toe tot de General Committee.

Onderzoek in de nasleep van het faillissement

De nieuwe leiderschapswissel valt in een periode waarin de crisis bij het modeconcern verder toeneemt. Na het faillissement van belangrijke Europese dochterondernemingen in 2024 doet het Openbaar Ministerie in Düsseldorf nu onderzoek naar Esprit. Een woordvoerder van de autoriteit bevestigde tegenover FashionUnited dat er een eerste verdenking van strafbare feiten bestaat. Tegen wie het onderzoek is gericht en welke concrete beschuldigingen worden onderzocht, is nog niet bekend.

Volgens berichten van Manager Magazin in september 2025 staan onder meer een mogelijke vertraging van de faillissementsaanvraag, fiscale kwesties en het verschuiven van vermogen centraal. Hierbij zouden in opdracht van curator Lucas Flöther uitgebreide data-analyses zijn uitgevoerd. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de overdracht van bedrijfsandelen en merkrechten eind 2023 van Duitsland via de Verenigde Staten naar de Britse Maagdeneilanden. Dit gebeurde op een moment dat Esprit in Duitsland mogelijk al insolvent was. Daarnaast zouden in het voorjaar van 2024 belastingtegoeden van Duitse dochterondernemingen naar het buitenland zijn overgemaakt. Ook onderzoeken de rechercheurs een betaling van tientallen miljoenen uit een rechtszaak van enige tijd geleden, die naar Esprit zou zijn gegaan.

Noot van de redactie: FashionUnited heeft in september al het Openbaar Ministerie in Düsseldorf, advocatenkantoor Flöther & Wissing en een woordvoerder van Esprit om een reactie gevraagd. Tot nu toe is hierop geen reactie ontvangen.