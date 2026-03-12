Etro: Marco De Vincenzo niet langer creatief directeur

Etro en Marco De Vincenzo beëindigen hun samenwerking. Het modehuis kondigt in een verklaring het einde van de samenwerking met Marco De Vincenzo als creatief directeur aan, na bijna vier jaar waarin de ontwerper ‘een belangrijke bijdrage leverde aan de evolutie van de esthetische taal van het huis’.

“Tijdens zijn ambtstermijn gaf Marco De Vincenzo leiding aan de creatieve richting van het merk. Hij ontwikkelde collecties die de identiteitscodes van Etro interpreteerden en versterkten, en begeleidde het bedrijf door een belangrijke fase van groei en stilistische vernieuwing”, aldus de verklaring.

De beslissing, genomen in onderling overleg, maakt deel uit van een nieuwe strategische fase voor het merk. Afgelopen december nam een groep industriële investeerders het minderheidsbelang van de familie Etro over. Deze groep bestaat uit het Turkse Rams Global, Mathias Facchini (Swinger International) en bankier Giulio Gallazzi (via Sri Group), en handelde in overleg met L Catterton. L Catterton blijft meerderheidsaandeelhouder en ondersteunt actief de groeistrategie van het merk op de lange termijn.

De huidige CEO, Fabrizio Cardinali, blijft het strategische plan uitvoeren in nauwe samenwerking met L Catterton, Rams Global en de nieuwe investeerders. Faruk Bülbül, vertegenwoordiger van Rams Global, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Hij zal nauw samenwerken met de CEO en de aandeelhouders om de volgende groeifase te ondersteunen.