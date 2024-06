Euratex heeft een nieuwe voorzitter

De Portugese textielondernemer Mario Jorge Machado vervult sinds 14 juni de voorzittersrol van Euratex. Machado werd tijdens de algemene vergadering voorgesteld als de nieuwe voorzitter, zo maakt Euratex bekend in een persbericht.

Met Machado als nieuwe voorzitter, wordt de organisatie geleid door iemand met een uitgebreide carrière in de textielsector. Machado is momenteel aandeelhouder en directeur van Adalberto Textile Solutions, S.A. Sinds 2019 zit hij ook op de stoel als voorzitter van de Textiel- en Kledingvereniging van Portugal (ATP). Machado zou zich onderscheiden door zijn “strategische leiderschap en het bevorderen van duurzaamheid en innovatie”.

Volgens Machado laten de laatste cijfers zien dat de Europese industrie lagere groeipercentages heeft dan de concurrenten. “Dat moeten we omkeren”, deelt hij in het persbericht. “Beleidsmakers moeten zich realiseren dat de textielindustrie geen onderhandelingstroef kan zijn in wereldwijde onderhandelingen. We zien wat de Verenigde Staten en China doen om hun industrie te steunen. Europa is achterop geraakt in het steunen van zijn industrie. Mijn mandaat bij Euratex zal zijn om aan te dringen op een effectieve en slimme industriële strategie.”

“De afgelopen tijd heeft de EU veel wetgeving uitgevaardigd op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, gericht op de verwerkende industrie. Maar als we willen dat deze strategie succesvol is, is er meer aandacht nodig voor de consumentenstroom. Daarom speelt Euratex een zeer belangrijke rol in het lobbyen voor een wetgevingsproces dat is afgestemd op het aanpassingsvermogen van de sector”, aldus Machado.