Ex-Tapestry topman Victor Luis nu toch CEO van Moose Knuckles

Victor Luis maakt promotie binnen Canadees merk Moose Knuckles. De voormalige Tapestry topman sloot zich eerder dit jaar al aan als investeerder en voorzitter van het bedrijf, maar wordt nu ook de CEO van het merk. Dit meldt het bedrijf in een persbericht aan FashionUnited. UK. Moose Knuckles meldt in het bericht dat na diverse maanden van Luis die naast mede-oprichters Noah Stern en Ayal Twik gewerkt heeft, is besloten dat Luis de visie van het merk op zich zal nemen, terwijl Stern en Twik zich zullen richten op de creatieve aspecten van het bedrijf. Stern zal dan ook de taak van chief product officer op zich nemen en Twik die van chief marketing officer. Luis investeerde in juni al een ‘significante’ hoeveelheid geld in het bedrijf, maar investeert nu nog eens extra, aldus het bericht. Hoeveel Luis in totaal in Moose Knuckles heeft geïnvesteerd is onbekend.