Ex-Tom Tailor CEO nu COO bij Hugo Boss

Heiko Schäfer gaat aan de slag bij Hugo Boss AG. De ex-Tom Tailor CEO gaat bij het bedrijf aan de slag als COO, zo meldt Hugo Boss in een persbericht. Schäfer start per 16 maart in zijn nieuwe functie.

“We zijn blij dat we zo’n bewezen expert als Heiko Schäfer hebben aangetrokken voor ons management team,” aldus Michel Perraudin, voorzitter van het Hugo Boss AG supervisory board, in het persbericht. “Samen met de andere leden van het management team zal hij de strategische prioriteiten van succes verzekeren. Dankzij zijn vele jaren van ervaring en zijn uitzonderlijke expertise, weet ik zeker dat Heiko Schäfer de digitale transformatie van ons inkoop en productieproces zal versnellen.”

Voordat Schäfer CEO was bij de Tom Tailor Group, was hij COO. In die functie was hij verantwoordelijk voor logistiek, IT en sourcing. Het persbericht meldt dat hij als COO bij de Tom Tailor Group de digitalisering bevorderde en substantieel de kosten verminderde.