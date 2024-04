Eye Wish Opticiens benoemt nieuwe Managing Director

Eye Wish Opticiens vindt een nieuwe Managing Director in Danny Van der Voorden. De nieuwe Managing Director treedt per 15 april in zijn rol, zo maakt Eye Wish bekend in een persbericht.

Van der Voorden brengt meer dan 25 jaar ervaring met zich mee naar Eye Wish. Ongeveer twintig jaar daarvan werkte hij binnen de optiekbranche. Zo werkte hij bijvoorbeeld voor GrandVision, Optitrade, Ace & Tate en Oogwereld. Meest recentelijk zat hij op de stoel als Chief Executive Officer bij Nubuiten.nl.

“Eye Wish is een ontzettend mooi merk met een heel goede positie op de markt en daar zijn volop kansen. Ik heb ontzettend veel zin om Eye Wish, samen met het waanzinnige team, naar een nieuw niveau te tillen. Op naar een mooie toekomst”, deelt Van der Voorden in het persbericht.