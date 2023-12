Eyewearproducent Safilo zet samenwerking met influencer Chiara Ferragni stop na recente ophef

Eyewearproducent Safilo Group kondigt een ‘onderbreking van de licentieovereenkomst voor het ontwerp, de productie en distributie van het Chiara Ferragni merk’ aan. De aankondiging komt enkele dagen nadat influencer Ferragni negatief in het nieuws kwam vanwege een gesponsorde wedstrijd. De opbrengst van de wedstrijd zou naar het goede doel gaan, maar dit gebeurde maar gedeeltelijk.

Ferragni werd eerder deze maand door Italiaanse consumentenwaakhond Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) op de vingers getikt. Ferragni had een samenwerking met Balocco voor de Pandoro Pink Christmas cake waarvan de opbrengst naar het Regina Margherita kinderziekenhuis in Turijn zou gaan. Er zou echter geen bewijs zijn van een donatie. Er is volgens de AGCM alleen bewijs gevonden van een donatie door Balocco van 50.000 euro die al werd gedaan voordat de cake verkocht werd. Wel was er een transactie te vinden van Balocco naar Ferragni ter waarde van 1 miljoen euro. De influencer hangt nu een boete van ruim 1 miljoen euro boven het hoofd. Ferragni heeft inmiddels gereageerd op de ophef en geeft aan 1 miljoen euro te doneren aan het kinderziekenhuis.

Het verhaal krijgt nu dus een staartje, zo lijkt het in ieder geval, met Safilo Group die de samenwerking ‘onderbreekt’. De groep gaat niet diep in op de reden van de onderbreking. Het statement schrijft alleen ‘vanwege overtreding van contractuele verplichtingen door de merkeigenaar’.