Fabricio Sanches Moreira: “Ambities kun je bij JD Sports snel realiseren

Als je een doel voor ogen hebt, dan moet je ervoor gaan. Fabricio Sanches Moreira (22) weet als geen ander hoe belangrijk het is om je ambities kenbaar te maken. Hij is werkzaam bij JD Sports, een toonaangevende internationale retailer in sneakers, sport- en casual kleding van merken als Nike, Adidas, The North Face en Converse.

“Toen ik klaar was met school, had ik nooit gedacht dat ik in korte tijd zo ver zou komen”, zegt Sanches Moreira. Hij is Assistant Store Manager bij JD Sports in Leidschendam. Een onmisbare functie, waarin hij een team aanstuurt en ervoor zorgt dat de winkel op elk moment van de dag goed draait. Om die verantwoordelijke taak goed te volbrengen doorliep hij – met succes – de JD Academy, een training van tien weken waarvoor hij onder andere een bezoek bracht aan meerdere Europese landen. Aan FashionUnited vertelt hij wat de belangrijkste lessen zijn die hij daar heeft geleerd, hoe hij zijn team motiveert en waarom hij zijn werk weleens met voetbal vergelijkt.

Wat houdt je functie als Assistant Store Manager in?

“Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat de winkel altijd draaiend is en om mijn team aan te sturen. Ik zorg ervoor dat alle medewerkers weten wat ze moeten doen én hoe ze dat moeten doen, zowel op de winkelvloer als in de stockroom. Het is dus belangrijk om goed overzicht te houden. Ik probeer letterlijk overal te zijn en kijk op de achtergrond mee. Iedereen voelt dat ik er ben en weet dat ze bij mij terecht kunnen voor ondersteuning als dat nodig is.”

Hoe is het om een managementfunctie binnen JD Sports te bekleden?

“Heel interessant, want het is een belangrijke functie: zonder sturing werken mensen niet. Ik start de dag met een teambriefing. Deze motivatiespeech begin ik altijd met een klap in mijn handen, zo is iedereen gelijk scherp. Als we in een drukke periode zitten benoem ik dat het zwaar is, maar ik zeg ook: jongens, we gaan vandaag honderd procent geven en ik ga jullie daarin ondersteunen. We zijn echt één team. Aan het einde van de dag is er een evaluatiemoment. Tijdens dit moment bespreken we wat goed ging, wat er beter zou kunnen en bedank ik het team voor hun inzet.”

Je hebt de JD Academy succesvol doorlopen. Wat houdt dit precies in?

“Tien weken lang krijg je scholing met als doel een betere manager van je te maken. In deze tien weken ben ik samen met andere Assistant Store Managers naar vier landen geweest: Spanje, Denemarken, België en Italië. In Spanje heb ik geleerd hoe ik voor een groep moet spreken. In Denemarken heb ik verschillende management trainingen gevolgd waarin werd ingegaan op algemene management vaardigheden, veiligheid in de winkels en hoe je een winkel visueel aantrekkelijk kunt maken. In Italië mocht ik met Store Managers meelopen en heb ik geleerd hoe belangrijk het is om je mening te geven, bijvoorbeeld over de positionering van artikelen in de winkel. In België mocht ik één dag leiding geven aan een footwear afdeling. Het was mooi om te zien dat een aantal medewerkers uitvoerde wat we hadden besproken en hierdoor ook hun andere teamleden stimuleerden om hetzelfde te doen. Terug in Nederland kreeg ik een winkel toegewezen waar ik me de overige weken op focuste, met als doel om verbeteringen aan te brengen in de processen. Aan het einde van de JD Academy gaf ik hier een presentatie over. De belangrijkste les die ik heb geleerd is dat je medewerkers altijd voorop staan. Ik sta in dienst van mijn team, om hen maximaal te laten presteren.”

Hoe zit het met de doorgroeimogelijkheden binnen JD Sports?

“Ik ben dankbaar dat ik zo snel ben opgeklommen bij JD Sports. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk, het ligt mij goed en ik groei in wat ik doe. Als je hard werkt en laat zien dat je graag verder wilt komen, krijg je veel kansen binnen dit bedrijf. Mijn advies is dan ook: maak je ambities kenbaar, spreek erover. En dan kan het snel gaan, weet ik uit eigen ervaring!”

Waar zie jij jezelf hierna?

“De volgende stap is doorgroeien tot Store Manager. Dat gaat hopelijk dit jaar nog lukken. Ik probeer elk jaar doelen te stellen voor mezelf. Ik wil zeker niet overhaasten, maar ik vind het wel belangrijk om mezelf continu te ontwikkelen en elke dag nieuwe dingen bij te leren. Als Store Manager heb je nog meer verantwoordelijkheid over de winkel. Dat zie ik wel zitten! Ik vind het leuk om met cijfers bezig te zijn en ik weet hoe ik dit moet toepassen op de winkelvloer.”

Waarom zou je een Store Management-functie bij JD Sports aanraden?

“Als je ervan houdt om leiding te geven, is dit een interessant bedrijf met veel mogelijkheden. Zelf word ik altijd al als leider gekozen, bijvoorbeeld door mijn voetbalteam, ondanks dat ik wat meer op de achtergrond ben. Ik vergelijk mijn werk ook weleens met voetbal. Je doet het samen, motiveert elkaar en evalueert wat er beter kan – net als een teamcaptain op het voetbalveld.”

Tot slot: Wat maakt JD Sports een fijne werkgever?

“Het bedrijf motiveert mij en geeft me vertrouwen. Het is ook een hele gestructureerde organisatie. Ze weten wat ze willen bereiken en investeren heel erg in jongere mensen die gemotiveerd zijn om door te groeien binnen het bedrijf. Ik vind mijn werk oprecht leuk en dit komt ook door mijn collega’s. Zij zijn een reflectie van de managers en als ik mijn team zie werken, dan wordt ik daar vrolijk van, omdat ik veel energie in hen steek. Het team staat op één in mijn beleving en JD Sports geeft mij de kans om mijn team belangrijk te maken. Dit is de reden waarom ik JD Sports een fijne werkgever vind.”