‘Fabrizio Cardinali nieuwe CEO van Etro’

Oud topman bij Dolce & Gabbana Fabrizio Cardinali is de nieuwe CEO van modemerk Etro, zo meldt WWD exclusief. Een statement van het Italiaanse merk wordt later op donderdag verwacht.

Cardinali is zeker geen onbekende in de mode industrie. De topman werkte voorheen al 13 jaar bij Dolce & Gabbana en vijf jaar bij Compagnie Financière Richemont waar hij CEO was van modemerken zoals Dunhill en Lancel.

De CEO-wissel komt relatief kort na de aankondiging dat investerignsmaatschappij L catterton een meerderheidsaandeel heeft verworven in Etro. Het doel is om het klantenbestand van het merk te laten groeien, uit te breiden naar nieuwe categorieën, de digitale aanwezigheid te versterken en wereldwijd uit te breiden met een focus op Azië.