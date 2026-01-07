Fanny Moizant verlaat pre-owned luxeplatform Vestiaire Collective na zestien jaar

Na zestien jaar aan het hoofd van Vestiaire Collective, kondigde medeoprichtster Fanny Moizant op maandag 5 januari op LinkedIn haar vertrek aan bij het bedrijf dat ze in 2009 mede oprichtte.

“Dit was geen beslissing die ik zelf heb genomen, en ook niet een die ik had verwacht, maar ik accepteer dat dit het einde is van een buitengewoon hoofdstuk”, schreef Moizant. Ze noemde het een ‘immens voorrecht’ om een bedrijf te hebben opgebouwd met ‘een ziel, een doel en een krachtige missie: de mode-industrie van binnenuit veranderen – één pre-owned item per keer’.

Een avontuur geboren uit een sterke overtuiging

Vestiaire Collective zag in 2009 het levenslicht in Parijs onder de naam Vestiaire de Copines. Het platform werd gelanceerd met slechts een paar duizend pre-owned mode-items, verzameld via vrienden en directe contacten. Opgericht door Moizant en haar partner Sophie Hersan, had het platform een ambitieuze missie: een duurzamere en circulaire consumptie in de luxesector promoten.

Moizant, die Vestiaire vanaf het begin begeleidde, beschreef haar ervaring als een roeping in haar bericht: “Het was nooit zomaar een baan. Het was een roeping, een doel, en de sterke overtuiging dat circulariteit ertoe doet – voor de planeet, voor toekomstige generaties en voor de industrie zelf.”

Van start-up tot wereldwijde expansie

Sinds de oprichting is Vestiaire Collective uitgegroeid tot een wereldwijde marktplaats voor pre-owned luxe mode en een van de iconen van de re-commerce. Het platform is vandaag de dag actief in meer dan zeventig landen wereldwijd en biedt een catalogus van bijna vijf miljoen artikelen, aangeboden door een internationale community van miljoenen leden.

Hoewel particuliere bedrijven niet altijd gedetailleerde financiële cijfers publiceren, tonen recente schattingen (met name van Martini.ai) aan dat het platform in 2024 een transactievolume (GMV) van ongeveer 486 miljoen Amerikaanse dollar genereerde. Dit is een aanzienlijke groei ten opzichte van voorgaande jaren, met voorspellingen voor aanhoudende groei in 2025.

Vestiaire heeft ook meerdere grote financieringsrondes gehad. Onder andere een crowdfundingcampagne in februari 2024 die ongeveer 3,5 miljoen euro opbracht, waarmee de doelstellingen ruimschoots werden overschreden. Daarnaast waren er in de loop van het decennium rondes met investeerders als Kering, Tiger Global, SoftBank en Eurazeo.

Internationale expansie en de verovering van het Verenigd Koninkrijk

Een van de mijlpalen in de internationale expansie van Vestiaire Collective was de opening van een kantoor in Londen. Dit gebeurde kort na de lancering van het platform op de Britse markt begin jaren 2010. Moizant noemde deze ontwikkelingsfase vaak een moment van persoonlijke transformatie: een gevecht ‘tegen zichzelf’ om nooit spijt te hebben van het hoger mikken bij het veroveren van nieuwe markten.

Vandaag de dag heeft Vestiaire kantoren in verschillende wereldsteden, met teams die zich bezighouden met curatie, de authenticatie van luxe-items en logistiek in steden als Berlijn, New York, Hongkong en Singapore.

Een platform met impact en uitdagingen

Vestiaire Collective staat bekend om zijn duurzame inzet, met de nadruk op het verminderen van afval en het verlengen van de levensduur van luxeproducten. Dit leverde het bedrijf sinds 2021 de B Corp-certificering op.

Het model is gebaseerd op een actieve community, strenge authenticatieprocessen en kwalitatieve curatie, waarbij dagelijks duizenden nieuwe items worden toegevoegd.

Het bedrijf staat echter niet zonder uitdagingen. De toenemende concurrentie in de pre-owned modesector, veranderend consumentengedrag en schommelingen op bepaalde markten zijn allemaal elementen die een industrie in volle transformatie vormgeven.

Moizant: dankbaarheid, transitie en een nieuw hoofdstuk

In haar bericht bedankte Fanny Moizant ‘de vele mensen die ik onderweg ben tegengekomen – teamgenoten, partners, ontwerpers en activisten’. Ze bedankte ook ‘de community van klanten’, die ze omschreef als ‘de ziel van deze beweging vanaf het allereerste begin’. Daarnaast sprak ze haar waardering uit voor haar medeoprichtster Sophie Hersan en het leiderschap van de huidige CEO Maximilian Bittner.

“Er valt nog iets groters te bouwen. Er is nog meer impact te creëren”, concludeerde ze, en citeerde een zin van Albert Camus over veerkracht: “In het holst van de winter, begreep ik eindelijk dat er in mij een onoverwinnelijke zomer schuilde.”

Moizant onthult haar toekomstplannen nog niet, maar belooft dat ‘het volgende verhaal binnenkort begint’. Dit hint op een nieuwe fase voor een van de meest invloedrijke onderneemsters in de Franse fashion tech.