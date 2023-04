Farfetch Limited haalt nieuwe CMO bij TikTok

Online modeplatform Farfetch Limited benoemt Nick Tran als nieuwe Chief Marketing Officer, zo maakt het bedrijf donderdag bekend in een persbericht. Tran rapporteert in zijn CMO-functie rechtstreeks aan de Chief Marketplace Officer, Edward Sabbagh.

Als CMO houdt Tran toezicht op alle wereldwijde marketingfuncties voor de marketplaces van Farfetch. Tran hevelt over naar Farfetch vanuit het korte videoplatform TikTok, waar hij de functie ‘Global Head of Marketing’ bekleedde. In die rol hield hij toezicht op de business-to-consumer-marketingorganisatie van het bedrijf, inclusief wereldwijde merkstrategie, strategische partnerschappen, betaalde media en sociale media.

De nieuwe CMO werd in 2021 uitgeroepen tot AdWeek ‘Brand Genius’ en tot een van de ‘Most Influential CMOs’ van Forbes.