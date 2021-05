Fashion Open Studio en Not____Enough vormen samen curatorenteam State of Fashion 2022

Niet één, niet twee, maar zeven curatoren zullen invulling geven aan de eerstvolgende editie van State of Fashion, in het voorjaar van 2022. Het internationale curatorenteam werd donderdagmiddag geïntroduceerd en bestaat uit Orsola de Castro, Filippo Ricci, Niamh Tuft, Tamsin Blanchard, Mari Cortez, Marina Sasseron De Oliveira Cabral en Andrea Chehade Barroux.

Het team is een samensmelting van twee organisaties. Castro, Ricci, Tuft en Blanchard representeren Fashion Open Studio, het presentatie-initiatief van Fashion Revolution, een internationale beweging die strijdt voor een duurzame, rechtvaardige en transparante mode-industrie. De Zuid-Amerikaanse Cortez, Sasseron De Oliveira Cabral en Chehade Barroux vormen gezamenlijk het collectief Not____Enough, dat ongelijkheid en de doorwerking van kolonialisme in het modesysteem onderzoekt via design, mode en kunst. De zeven curatoren zullen de komende tijd een visie en programma voor de biënnale ontwikkelen.

In die visie zullen de termen ‘samen leven’, ‘(be)oefenen’, ‘herstel’, ‘helen’, ‘reis’ en ‘verandering’ centraal staan. “Deze woorden vormen de start van een gesprek tussen ons als curatoren, maar ook tussen ons en het publiek. Ons doel is om de biënnale niet te benaderen als een geïsoleerd evenement, maar als een doorlopend experiment waarin iedereen een rol kan hebben," aldus het team van Fashion Open Studio in een persbericht.

Zeven internationale curatoren geven invulling aan State of Fashion 2022

Om de curatoren te vinden organiseerde State of Fashion afgelopen winter een ‘open call’. Kandidaten van overal ter wereld konden een projectvoorstel indienen op basis van drie kernvragen: hoe kan mode bijdragen aan een wereld die menselijker is voor iedereen? Wat zijn baanbrekende manieren om echte, rechtvaardige en duurzame gelijkheid te creëren in de mode, en hoe kan mode diepere banden smeden tussen mensen onderling, en tussen mensen en hun omgeving?

Er kwamen 118 inzendingen binnen uit 31 verschillende landen. Daaruit werd het huidige curatorenteam gekozen met steun van een internationale adviesraad, bestaande uit Omoyemi Akerele, Otto von Busch, Carla Fernández, Hakan Karaosman, Aditi Mayer en Amanda Pinatih.

"We willen dat de biënnale een veelvoud aan stemmen vertegenwoordigt," aldus Steven van Teeseling, directeur van Stichting Sonsbeek en State of Fashion, in het persbericht. "Het voelde daarom logisch om twee teams uit te nodigen om samen te werken. Met Fashion Open Studio brengen we een ervaren team aan boord en verbinden we ons met een sterk wereldwijd netwerk van change-makers. Met Not____Enough Collective nodigen we drie visionaire ArtEZ-alumni uit om terug te keren naar Arnhem om met de stad nieuwe perspectieven op de toekomst van mode in praktijk te brengen."

De bekendmaking van het curatorenteam markeerde tevens de afloop van het online programma ‘This is an Intervention’, dat vandaag wordt afgesloten met een online tentoonstelling. Het curatorenteam neemt vanaf nu het stokje over. Eind juni, tijdens het Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA), wordt het thema van de aankomende biënnale onthuld.