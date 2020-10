Fausto Puglisi krijgt creatieve leiding bij Roberto Cavalli

Modehuis Roberto Cavalli staat vanaf nu onder de creatieve leiding van ontwerper Fausto Puglisi, zo maakt het modehuis bekend op Instagram. Puglisi heeft de functie van ‘creative consultant’ gekregen, maar is wel verantwoordelijk voor al de ontwerpen binnen het modehuis.

“Ik ben vereerd en trots dat ik het erfgoed van het modehuis Cavalli mag voortzetten,” aldus Puglisi in het statement. “Ik wil mijn idee van inclusiviteit en schoonheid ontwikkelen en de dialoog tussen culturen, diversiteit en meerdere esthetieken vergroten. Het is een unieke kans om een nieuw hoofdstuk te schrijven in de geschiedenis van Cavalli en het erfgoed van Italiaanse ambacht en excellentie te vieren.”

Het is de tweede aanstelling in korte tijd bij Roberto Cavalli. Begin deze week werd ook bekend dat Ennio Fontana de nieuwe algemeen directeur is bij het Italiaanse modehuis.