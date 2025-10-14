Fendi benoemt Maria Grazia Chiuri tot nieuwe creatieve directrice

Fendi heeft de benoeming van Maria Grazia Chiuri tot nieuwe creatieve directrice van het Romeinse modehuis bevestigd, na het vertrek van Silvia Venturini.

In haar nieuwe functie is de ontwerpster verantwoordelijk voor de artistieke leiding van het Italiaanse merk, inclusief de collecties en de algehele creatieve visie. Chiuri rapporteert rechtstreeks aan Ramon Ros, president en CEO van Fendi, onder de vlag van de LVMH-groep.

“Maria Grazia Chiuri is een van de grootste creatieve talenten in de hedendaagse mode, en ik ben verheugd dat ze heeft besloten terug te keren naar Fendi om haar creativiteit verder te uiten binnen de LVMH-groep”, zegt Bernard Arnault, president en CEO van het conglomeraat, in een verklaring die Fendi via LinkedIn deelde. “Ik ben ervan overtuigd dat Maria Grazia zal bijdragen aan de artistieke vernieuwing en het toekomstige succes van het modehuis, en zo de unieke erfenis ervan zal voortzetten.”

De aankondiging markeert een symbolische terugkeer naar de oorsprong van Chiuri. Ze begon haar carrière namelijk bij Fendi, waar ze werkte onder leiding van de oprichtsters van het huis, de vijf Fendi-zussen. Dat eerste contact met het Romeinse savoir-faire legde de basis voor een esthetische taal die later bij Valentino — samen met Pierpaolo Piccioli — verder evolueerde. De taal bereikte volledige wasdom bij Dior, waar ze de eerste vrouwelijke creatief directeur werd in de meer dan zeventigjarige geschiedenis van het modehuis.

Tijdens haar periode bij Dior verstevigde Chiuri een feministisch en maatschappelijk bewust discours door boodschappen te introduceren die activisme met haute couture verbonden. Haar vermogen om traditioneel vakmanschap te combineren met een eigentijdse kijk op de rol van de vrouw in de mode, herdefinieerde de identiteit van het Parijse modehuis. Dit markeerde een keerpunt in de creatieve aanpak van grote luxehuizen.

Met haar terugkeer naar Fendi staat de ontwerpster voor een van de meest besproken stappen van het jaar in de industrie. Haar eerste collectie is de Herfst/Winter 2026/27-collectie, die in februari 2026 wordt gepresenteerd tijdens de modeweek van Milaan.