Fendi benoemt nieuwe chef retail en wholesale

Fendi benoemt Joanna Dubin tot Worldwide Managing Director Retail and Wholesale.

Dubin treedt per 2 september in haar nieuwe functie bij het LVMH-modehuis, zo maakte de Franse luxegroep donderdag bekend via LinkedIn. Ze zal rechtstreeks rapporteren aan Fendi-CEO Pierre-Emmanuel Angeloglou.

"Ik ben erg blij met Joanna’s promotie, die opnieuw bewijst hoe belangrijk interne mobiliteit en talentontwikkeling binnen de LVMH-groep zijn", aldus Angeloglou. "Ik ben ervan overtuigd dat Joanna’s uitgebreide ervaring in de modebranche en haar diepgaande kennis van het Fendi-huis van groot belang zullen zijn om de ambities van Fendi te bevorderen."

Dubin komt uit de eigen gelederen en is volgens eigen zeggen sinds begin 2019 werkzaam als voorzitter voor de Amerikaanse markt bij het Italiaanse modehuis. Daarvoor was ze bij het LVMH-vlaggenschip Louis Vuitton actief als senior vicevoorzitter merchandising. Andere stations in haar carrière zijn de Amerikaanse online retailer Gilt Group, waar ze de Japanse activiteiten leidde, en de Amerikaanse merken Coach en Polo Ralph Lauren.