Fendi-telg Franca Fendi (87) overleden

Franca Fendi, een telg uit de familie achter het bekende Italiaanse modehuis, is op 87-jarige leeftijd overleden, zo meldt WWD. Franca Fendi was samen met haar zussen Carla, Anna, Paola, en Aida verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en expansie van het modehuis.

Franca Fendi was verantwoordelijk voor de winkels van het merk in Rome tot het bedrijf werd verkocht aan LVMH en de Prada Group in 1999. Na de overname had Franca Fendi geen rol meer in het bedrijf. Haar zus Carla bleef aan bij de directie als erevoorzitter.

De Fendi-telg tekende in 2018 haar leven op in haar memoires genaamd ‘Sei Con Me’, wat in het Nederlands vertaald naar ‘Je bent met mij’. In het boek beschrijft ze haar privé leven, maar ook haar carrière.