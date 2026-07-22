Festival d'Hyères 2026: drie vrouwen voorzitter van de jury's Mode, Fotografie en Accessoires
Door Florence Julienne
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Chemena Kamali, Cecilie Bahnsen, Camille Vivier: de 41e editie van het Internationaal festival voor mode, fotografie en accessoires van Hyères, dat plaatsvindt van 15 tot 18 oktober 2026, kiest drie vrouwen als voorzitters voor de competities Mode, Modeaccessoires en Fotografie.
Voorzitter van de jury Mode: Chemena Kamali, creatief directeur van modehuis Chloé
De tien finalisten zijn:
- Brais Albor Rodriguez (Spanje)
- Sofia Castellon (Mexico/Verenigde Staten)
- Yui Chen (China)
- Loïs Cousin (Frankrijk)
- Rachel Luurssen (Nederland)
- Jennifer Milleder (Oostenrijk)
- Farnia Salim (Iran) -Dieter Vlasich Obermann (Mexico/Duitsland)
- Matil Vanlint (België)
- Xiao Xu (China)
Voorzitter van de jury Accessoires: Cecilie Bahnsen, oprichtster van het gelijknamige merk
De tien finalisten zijn:
- Matteo Artuso (Italië)
- Daniel Cheruzel (Frankrijk)
- Manon Fontaine (Frankrijk)
- Matthieu Gautier (Frankrijk)
- Jade Gautiez (Frankrijk)
- Yoo Hwajung (Zuid-Korea)
- Juliette Pasquier (Frankrijk)
- Alizée Quitman (Frankrijk)
- Paweł Robuta (Polen)
- Sassa Ann van Wyk (Oostenrijk)
Voorzitter van de jury Fotografie: Camille Vivier, fotografe
De tien finalisten zijn:
- Honglin Cai (China)
- Xueling Chen (China)
- Yun Ki Ng (Hongkong)
- Zacharie Lewertoff (Zwitserland)
- Motoki Nakatani (Japan)
- Julien Rahmani (Frankrijk)
- Sidonie Ronfard (Frankrijk)
- Valeria Sarto (Italië/Verenigde Staten)
- Giulia Frigieri (Italië)
- Lorane Hochstatter (Zwitserland)
Deze aankondiging komt enkele dagen na de presentatie van het nieuwe bestuur van Villa Noailles. Kenmerkend is de komst van Valérie Duport als voorzitter, volgend op de benoeming van Hugo Lucchino tot algemeen directeur.
Festival van Hyères