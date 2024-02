Filippa K ziet creatief directeur vertrekken, ontwerper Anna Teurnell als vervanger aangesteld

Populair modemerk Filippa K wisselt van creatieve leiding. Creatief directeur Liisa Kessler stapt na twee jaar op en wordt opgevolgd door ontwerper Anna Teurnell. Teurnell is aangesteld als ‘creative lead’, zo blijkt uit een statement van Filippa K.

Teurnell is de oprichter van opkomend luxe merk Teurn Studios. De ontwerper zal voor haar eigen merken blijven werken en ontwerpen. De aanstelling van Teurnell moet Filippa K verder positioneren in de categorie ‘toegankelijke luxe’. De ontwerper neemt de functie van ‘creative lead’ per direct op zich en haar eerste collectie voor het merk zal snel getoond worden.

"Ik ben erg blij met deze kans en enthousiast om bij te dragen aan de reis van een merk dat mij al tientallen jaren na aan het hart ligt”, aldus Teurnell in het bericht. Ik zie een veel potentie in Filippa K, zowel wereldwijd als lokaal. In nauwe samenwerking met de teams zal mijn prioriteit liggen bij het definiëren en ontwikkelen van de volgende generatie iconische producten van het merk."

"We zijn verheugd om Anna Teurnell te verwelkomen als de nieuwe Creative Lead bij Filippa K. Haar ongeëvenaarde design en merchandising expertise, aangevuld met haar aangeboren flair voor tijdloze stijl, sluiten moeiteloos aan bij onze kernwaarden. We hebben er het volste vertrouwen in dat deze benoeming onze strategische reis vooruit zal helpen en de groei van Filippa K zal stimuleren", aldus Marie Forssenius, waarnemend CEO van Filippa K.

Vertrekkend creatief directeur Liisa Kessler was de eerste externe creatief directeur van het merk. Zij volgde in 2022 oprichter van het merk Filippa Knutsson op. Knutsson stapte echter al in 2019 op als creatief directeur. De benoeming van Kessler werd destijd ‘een merkbare verschuiving in de creatieve richting’ genoemd door het modemerk. Kessler kwam uit de hoek van de luxe modemerken, voorheen was ze ontwerper bij onder andere Saint Laurent en Chloé. Hierdoor werd destijds al verwacht dat Filippa K meer in de richting van de luxe zal gaan.