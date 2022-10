Film in de maak over ontwerper Karl Lagerfeld

Niet alleen is de wijlen ontwerper Karl Lagerfeld het thema voor het Met Gala van 2023, de ontwerper is ook het onderwerp van een nieuwe speelfilm. Het modemerk Karl Lagerfeld werkt namelijk samen met productiemaatschappij Paradox om een film te maken over de ontwerper met Jared Leto in de hoofdrol, aldus een persbericht.

Pier Paolo Righi, Caroline Lebar en Sebastien Jondeau, allemaal vertrouwelingen van Karl Lagerfeld, zullen als uitvoerend producent bij de film betrokken zijn. Wat de precieze verhaallijn van de film is, is op dit moment nog geheim. Toch worden al enkele tipjes van de sluier opgelicht in het persbericht. “De film zal vertellen over de belangrijke relaties in het leven van Karl Lagerfeld, vertelt door een onvoorspelbare lens, zoals de man zelf.”

“De afgelopen jaren zijn we benaderd door diverse producers uit Hollywood die een film wilde maken oer Karl’s iconische leven,” aldus Righi, CEO van het merk Karl Lagerfeld. “Pas toen we Jared en Emma ontmoetten hadden wij het vertrouwen dat het verhaal op een artistieke manier verteld wordt die Karl graag zou zien.”

Lagerfeld overleed in februari 2019 aan de gevolgen van kanker. Hij stond op dat moment aan het hoofd van Chanel, Fendi en zijn eigen merk Karl Lagerfeld. Vorige week werd duidelijk dat het thema van het Met Gala volgend jaar de tentoonstelling ‘Karl Lagerfeld: A line of beauty’ zal zijn. De tentoonstelling is gewijd aan de carrière van de ontwerper die over ruim zes decennia spant.