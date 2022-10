Finse ontwerpster Jenny Hytönen wint Grand Prix op Hyères Festival

Finse modeontwerpster Jenny Hytönen won 16 oktober 2022 de hoofdprijs van het Internationale Festival van de Mode, Fotografie en Accessoires in Hyères, dat meldt Women’s Wear Daily. Het is de 37e editie van het festival. De jury, onder leiding van Glenn Martens, creatief directeur bij Y/Project en Diesel, bestempelde haar collectie als ‘zeer compleet dat blijk geeft van extreme creativiteit’.

Hytönen ontwierp een titelloze, gebreide unisex-collectie, zo is te lezen. Het meest opvallende kledingstuk was de bruidssluier die 25.000 glazen kralen bevat. De kralen zijn tijdens het breiproces stuk voor stuk met de hand geplaatst. Daarnaast bevatte de collectie een LED-bodysuit met een hartsensor. De hartsensor monitort de hartslag van de drager die vervolgens wordt omgezet in pulserende lichtjes.

De jury bestond uit de winnaar van de vorige editie, Ifeanyi Okwuadi; Christa Bösch en Cosima Gadient (ontwerpers van Ottolinger), stylist Ursina Gysi, kunstenaar Frederik Heyman, Tiffany Hsu (vice president bij Mytheresa), redacteuren Mark Holgate en Eugénie Trochu, muzikanten Max Colombie en Sevdaliza.

De winnares zal de komende maanden werken aan twee commerciële capsulecollecties die in de tweede helft van 2023 worden gelanceerd. De ene collectie wordt gerealiseerd in samenwerking met warenhuis Galeries Lafayette en de andere met duurzaam modemerk Icicle.

Hyères Festival is een jaarlijks evenement waarbij modestudenten, journalisten en toeschouwers jeugdige mode komen ontdekken onder leiding van oprichter Jean-Pierre Blanc. Vorig jaar maakte het festival een nieuwe start na de pandemie. De 36e editie stond in het teken van vreugde, jeugdigheid en emoties.