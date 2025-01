Fjällräven benoemt nieuwe marketing directeur

Het Zweedse outdoormerk Fjällräven heeft sinds 20 januari een nieuwe marketing directeur. Tina Rolén neemt het stokje over van Alexander Matt, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Matt blijft actief binnen het bedrijf tot de overgangsperiode is afgerond en gaat daarna tijd met zijn gezin doorbrengen.

Rolén krijgt de taak om de marketingstrategieën van Fjällräven vooruit te helpen en de positie van het Zweedse outdoormerk verder te versterken, zo is te lezen. “Rolén brengt sterk en bewezen leiderschap, evenals een waarde- en bedrijfsgerichte aanpak, die allemaal passen bij ons merkethos. Haar uitgebreide ervaring, samen met haar passie voor het buitenleven, maken haar de juiste leider”, aldus Martin Axheld, CEO van het Zweedse outdoormerk en Executive Vice President van Fenix Outdoor.

De nieuwe marketing directeur zat in haar vorige rol op de stoel als Vice President Marketing bij Peak Performance. Hier heeft ze het bedrijf een nieuwe merkrichting gegeven en het wereldwijde consumentenbereik en de relevantie ervan verbeterd. Op haar curriculum vitae staan bovendien diverse marketing gerelateerde functies bij bedrijven zoals Adidas, The North Face en Vans, H&M Move.

“Het is een grote eer om deel uit te maken van het Fjällräven team in zo'n spannend moment in de uitbreidingsreis. Ik wil graag bijdragen aan de groei van de wereldwijde outdoor gemeenschap en hun iconische producten op een bewuste manier tot leven brengen voor consumenten over de hele wereld”, aldus Rolén.