Floor van de Pavert (SuperBra) genomineerd voor Rotterdamse Zakenvrouw Award

SuperBra-oprichter Floor van de Pavert is genomineerd voor de Rotterdamse Zakenvrouw Award. Ze is een van de vijf genomineerden dit jaar in de categorie ‘Ondernemer/Eigenaar’, zo is te lezen in een persbericht.

Van de Pavert werd in 2020 al eens genomineerd voor de prijs in Rotterdam. Een jaar later werd ze in Utrecht verkozen tot Beste Ondernemer van het jaar.

De ondernemer heeft drie SuperBra-winkels: in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Hier biedt de bh’s in de cupmaten A tot en met Q en omvangmaten van 60 tot en met 105. Hierdoor zijn er in totaal meer dan 150 BH-maten te vinden in de winkels. SuperBra specialiseert zich in het vinden van de perfecte maat van de drager.

Op 16 mei worden de Awards voor Rotterdamse Zakenvrouw 2024 uitgereikt.