FNG CEO Paul Lembrechts stapt op

Paul Lembrechts legt zijn taken als CEO en bestuurder bij FNG NV neer, zo meldt de Morgen. De topman stond sinds vorig jaar aan het hoofd bij de retailgroep en vertrekt over een maand. Het betekent dat de groep nu in twee jaar tijd al drie nieuwe CEO’s heeft versleten.

Lembrechts heeft zijn vertrek aangekondigd tijdens de algemene vergadering van FNG NV die vandaag plaatsvond. In de vergadering werd een voorstel over de verloning van Lembrechts weggestemd door de aandeelhouders. Volgens het voorstel zou 1800 euro per gewerkte dag krijgen met een jaarmaximum van 396.000 euro, aldus De Morgen. Daar bovenop zouden nog bonussen kunnen komen, zoals een ‘succespremie’ van 200.000 euro wanneer Lembrechts een kapitaalherziening tot een goed einde zou brengen.

“Het is mijn verantwoordelijkheid om er mijn conclusies te trekken,” aldus Lembrechts volgens De Morgen. Als uit de stemming blijkt dat er onvoldoende vertrouwen is om qua remuneratie een signaal te geven aan de CEO, dan rest er mij weinig anders dan u hier mee te delen dat ik mijn mandaat als bestuurder en CEO zal neerleggen.”

Na het vertrek van CEO en mede-oprichter Dieter Penninckx vorig jaar, ging de topfunctie eerst naar Manu Bracke, vervolgens naar Yves Pollé en uiteindelijk naar Paul Lembrechts. Veel van de venootschappen van FNG NV gingen voor jaar failliet maar de overkoepelende vennootschap met daarin de Ellos Group bleef overeind. FNG NV heeft echter nog wel te maken met meerdere miljoenenclaims en loopt er ook nog een onderzoek naar fraude bij het bedrijf.