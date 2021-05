‘FNG wil doorstart en macht oprichters beperken’

FNG wil de macht van de drie oprichters, te weten Dieter Penninckx, Anja Maes en Many Bracke, inperken. De groep zou dit hebben voorgelegd aan de aandeelhouders, aldus De Standaard. Daarnaast plant de groep een doorstart en wil het de overgebleven dochter Ellos naar de beurs brengen.

De Standaard meldt dat het lastig zal zijn financiële markten ervan te overtuigen te investeren in FNG als de drie oprichters veel invloed behouden. Penninck, Maes en Bracke lopen op het moment allemaal nog het risico strafrechtelijk veroordeeld te worden. Alle drie zijn in verdenking gesteld vanwege financiële fraude.

In juni moeten aandeelhouders tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering stemmen over statutenwijzigingen. Een van deze wijzingen houd in dat de oprichter hun greep op de raad van toezicht moeten lossen. Nu kunnen ze nog de meerderheid van de personen in de raad benoemen zolang ze minstens 15 procent aandelen hebben. Ook hebben Penninckx, Maes en Bracke dubbel stemrecht. Naast deze twee veranderingen wil FNG terug naar een klassiek bestuursmodel en zal de raad van bestuur alleen uit onafhankelijke bestuurders bestaan, aldus De Standaard.

Penninckx was een lange tijd de CEO van FNG. In mei 2020 droeg hij de leiding van het bedrijf over aan Manu Bracke, maar deze werd al snel vervangen door Yves Pollé. Ook Pollé bleef niet lang en werd al snel vervangen door Paul Lembrechts. De CEO-wisselingen gebeurden terwijl de eerste scheuren in het FNG-imperium aan het licht kwamen. De beurswaakhond nam namelijk het bedrijf onder de loep en niet veel later kondigde FNG grote organisatie aan. Uiteindelijk vroeg de keten eind juli 2020 faillissement aan in België en niet veel later volgde ook het faillissement in Nederland.

Beeld: Brantano