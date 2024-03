Fossil Group CEO stapt op

Fossil Group, Inc. CEO Kosta Kartsotis stapt per direct op bij het bedrijf, zo blijkt uit een persbericht. COO Jeffrey Boyer is aangesteld als interim CEO. De beslissing valt te midden van een strategische herziening van het bedrijf, aldus het persbericht.

De raad heeft een headhuntersbureau ingeschakeld om een permanente CEO te vinden en zal zowel interne als externe kandidaten overwegen, aldus het bericht. Kartsotis zal tot september 2025 adviesdiensten verlenen aan het bedrijf. Jeffrey N. Boyer, sinds april 2021 de COO van Fossil Group, Inc., is benoemd tot interim CEO en tot lid van de raad van bestuur, met onmiddellijke ingang.

Kevin Mansell, de voorzitter van de raad van bestuur van Fossil Group, Inc.: "Namens de hele raad van bestuur bedank ik Kosta voor zijn toegewijde inzet en leiderschap bij Fossil. We hebben veel vertrouwen in Jeff om het bedrijf door deze overgangsperiode te loodsen. terwijl we een strategische evaluatie ondergaan, doorgaan met ons Transform and Grow Plan en onze zoektocht naar de volgende CEO voortzetten. naar de volgende CEO van het bedrijf in ons streven om waarde op lange termijn te creëren voor onze aandeelhouders."

Fossil Group, Inc. ontwerpt naast accessoires voor haar eigen merk Fossil, ook accessoires voor onder andere Armani Exchange, Diesel, DKNY, Kate Spade New York, Michael Kors en Tory Burch.