Fotograaf William Klein (96) overleden

Parijs - Amerikaanse fotograaf William Klein is op 96-jarige leeftijd overleden, zo meldt nieuwsbureau AFP. Zijn overlijden is bekend gemaakt door zijn zoon Pierre Klein.

Klein hield zich bezig met diverse kunstvormen. Zo beoefende hij grafisch ontwerp, abstracte kunst, schrijven, schilderen, film maken, straatfotografie en modefotografie. Hij wordt onder andere geroemd voor het 'revolutionaliseren van de modefotografie in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Hij fotografeerde namelijk zeer vrouwelijke en elegante ontwerpen en modellen en rauw stedelijke omgevingen.

Zijn zoon laat in het statement an AFP weten dat Klein vredig stief. De begrafenis zal in kleine kring plaatsvinden, maar op een later moment zal er een publiek eerbetoon zijn.