Four Roses trekt nieuwe marketeer aan

Four Roses versterkt zijn marketingteam met de aanstelling van Jocelyn De Zutter als nieuwe marketingverantwoordelijke. Dat maakt mede-eigenaar en ontwerper Lien De Vroe bekend via LinkedIn.

Volgens De Vroe is marketing uitgegroeid tot een kernonderdeel van het merkverhaal van Four Roses, dat de afgelopen jaren een community van meer dan 33.000 volgers op Instagram heeft opgebouwd. Het merk wil met deze nieuwe aanstelling de digitale strategie en contentaanpak verder versterken.

Jocelyn De Zutter heeft een achtergrond in marketing en content, met specialisatie in social media. Eerder werkte zij bij e5.

Lien De Vroe en Miguel Uytterhaegen zijn elf jaar eigenaar van Four Roses. Het kledingmerk wordt verkocht bij negentig retailers en heeft daarnaast vijf eigen winkels. In 2024 werd het merk uitgeroepen tot Fashion Brand of the Year tijdens de Belgian Fashion Awards.