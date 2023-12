Frans modehuis Chloé vindt nieuwe CEO

Richemont benoemt Laurent Malecaze als nieuwe voorzitter en Chief Executive Officer voor Frans modehuis Chloé. Malecaze neemt het stokje over van Riccardo Bellini, die vier jaar lang aan het roer stond van het Franse modehuis.

Bellini heeft besloten zijn functie als voorzitter en CEO van Chloé neer te leggen, zo meldt Richemont in een persbericht. Dat besluit werd in goed overleg genomen.

“Ik ben trots op vier geweldige jaren van zakelijke groei, transformatie en succesvolle resultaten, de voortdurende verheffing van het modehuis en het leiderschap en de pioniersrol die Chloé vandaag de dag speelt op het gebied van duurzaamheid”, aldus Bellini over zijn vertrek. “Ik ben mijn ongelooflijke teams en Richemont dankbaar voor de geweldige steun en partnerschap. Vandaag de dag heeft Chloé de solide basis om groter en sterker te blijven groeien en ik heb er het volste vertrouwen in dat Chemena Kamali als nieuwe creatief directeur het volledige potentieel van het modehuis zal ontsluiten. Ik wens haar en het hele Chloé team het allerbeste voor de toekomst.”

Bellini treedt aan het einde van december 2023 terug en maakt daarmee plaats voor Malecaze, die overwaait van het Britse modemerk Dunhill. Het Britse modemerk is tevens onderdeel van Richemont. Malecaze zat twee jaar lang op de stoel als CEO bij Dunhill.

“Malecaze heeft een bewezen staat van dienst in het werken met groot creatief talent en zijn vermogen om een bedrijf energie te geven zal van cruciaal belang zijn om Chloé te leiden in deze tijd van creatieve vernieuwing. Ik heb er alle vertrouwen in dat zijn samenwerking met Kamali een aanhoudend periode van groei voor het huis zal inluiden”, aldus Philippe Fortunato, CEO van Richemonts mode- en accessoireshuizen.