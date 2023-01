Frans modemerk Sézane versterkt managementteam

Modemerk Sézane heeft het managementteam versterkt met twee nieuwe aanstellingen. Het Franse merk heeft zowel een nieuwe chief operating officer als een nieuwe omni-channel director aangesteld, zo meldt FashionNetwork en blijkt ook uit de LinkedIn-pagina’s van de nieuwe teamleden.

De functie van COO wordt door Arnoud Ameline op zich genomen. Antoine Auvinet vervult de functie van omni-channel director. Beide zijn oudgedienden van luxegroep LVMH. Zo werkte Ameline ruim 16 jaar bij Christian Dior Couture en werkte Auvinet bij Celine.

Modemerk Sézane werd in 2003 opgericht. Het kledingmerk heeft inmiddels negen winkels in Frankrijk en heeft winkels in New York, Londen en Madrid. Recent opende het ook tijdelijke winkels in Los Angeles, Barcelona en Amsterdam.