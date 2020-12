Franse ontwerper Pierre Cardin (98) overleden

Franse ontwerper Pierre Cardin is op 98-jarige leeftijd overleden. Dit meldt Frans nieuwsbureau AFP op basis van bevestiging van de familie van Cardin.

Cardin is overleden in een ziekenhuis in Neuilly, ten westen van Parijs. “Een dag van verdriet voor onze familie, Pierre cardin is niet meer,” aldus de familie in een statement aan AFP. “De grote couturier die hij was laat een uniek artistiek erfgoed achter aan Frankrijk en de wereld. We zijn allemaal trots op zijn ambitie en zijn uitgesprokenheid die hij heeft laten zien gedurende zijn leven. Een moderne man met veel talenten en onophoudelijke energie.”

Vorig jaar gaf de ontwerper nog tegen het nieuwsbureau aan dat er al opvolgers klaar staan voor het moment dat hij zou overlijden of het werk niet meer kon uitvoeren. “Als ik sterf zal er natuurlijk een opvolger zijn. Ik heb drie jonge mensen die erg goed zijn,” aldus Cardin tegen het nieuwsbureau.

De ontwerper van oorsprong Italiaans, maar emigreerde in 1922 naar Frankrijk. Voordat hij zijn eigen modehuis oprichtte in 1950 werkte hij onder andere bij modehuizen Paquin, Elsa Schiaparelli en Christian Dior. Onder zijn eigen naam werd hij vooral bekend om zijn uitgesproken Space Age-ontwerpen en zijn avant-garde stijl. Cardin werkte vaak met geometrische vormen en motieven en zijn ontwerpen konden als unisex gezien worden.

Cardin startte zijn eigen merk met ready-to-wear maar maakte al snel de stap naar haute couture. Hij was lid van de Chambre Syndicale de la Haute Couture, maar werd tijdelijk geschrapt omdat hij een ready-to-wear collectie ontworpen had voor het warenhuis Printemps. Cardin was op meerdere vlakken vooruitstrevend. Hij introduceerde het werken met licenties, waardoor kleding gemaakt kon worden waarna zijn logo werd aangebracht zonder dat hij het ontworpen had. Daarnaast was hij een van de ontwerpers die als eerste zijn blik verlegde naar Azië en specifiek naar Japan.

Vorig jaar wijdde het Brooklyn Museum een tentoonstelling aan de ontwerper genaamd ‘Pierre Cardin: Future Fashion’. Begin dit jaar kwam nog een documentaire uit over de ontwerper genaamd 'House of Cardin'.