Fred de la Bretonière onderwerp van tentoonstelling ‘Typisch Fred’ en boek ‘Soul for every Sole’

De Nederlandse tassen- en schoenontwerper Fred de la Bretonière blaast dit jaar tachtig kaarsen uit. Om dit te vieren lanceert het Schoenenkwartier in Waalwijk een tentoonstelling en een boek over hem. De tentoonstelling ‘Typisch Fred’ en het boek ‘Soul for every Sole’ zullen in het najaar te zien zijn in het Noord-Brabantse museum.

‘Typisch Fred' vertelt het verhaal van de gelijknamige ontwerper Fred de la Bretonière. De ontwerper begon zijn carrière in de jaren zeventig met de verkoop van armbandjes. Al snel groeit de ontwerper uit tot begrip in de Nederlandse schoenenwereld. Ondanks het succes verloopt niet alles even soepel. Zo gaan de schoenenwinkels in 2019 failliet. Maar de ontwerpen van Fred de la Bretonière blijven geliefd. Het boek vertelt dit verhaal.

De overzichtstentoonstelling en het boek vullen elkaar goed aan, aldus het persbericht. De tentoonstelling laat de meest gewilde ontwerpen van Fred de la Bretonière zien en het boek vertelt het verhaal van zijn "stormachtige carrière", aldus het persbericht.

De tentoonstelling Typisch Fred is vanaf 6 oktober te zien in het Schoenenkwartier in Waalwijk. Tijdens de opening is de ontwerper zelf aanwezig. Het persbericht roept bezoekers op om schoenen van de ontwerper te dragen naar de tentoonstelling. “Sinds 1970 staan immers duizenden mensen in Freds schoenen.”