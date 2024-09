Fusalp benoemt Pascal Conte-Jodra tot CEO

Het Franse luxe skikledingmerk Fusalp heeft onlangs de benoeming van Pascal Conte-Jodra als nieuwe CEO aangekondigd. Deze benoeming is een strategische zet om de groei te bevorderen en de internationale aanwezigheid te vergroten, volgens berichten van verschillende media.

Conte-Jodra heeft meer dan twintig jaar ervaring in de modewereld. Zijn carrière begon in 2003 bij Hermès als financieel analist, waarna hij in 2007 bij Carolina Herrera (Puig Group) kwam, waar hij verschillende managementfuncties bekleedde. In 2013 stapte hij over naar Marc Jacobs (LVMH) als Global Vice President Finance & Business Controlling. Meest recentelijk was hij CEO van het Franse modemerk Y/Project.

De modeveteraan onderstreept in zijn LinkedIn-pagina: "Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ik ben toegetreden tot Fusalp als CEO! Het is een eer om leiding te geven aan zo'n iconisch merk met een rijk erfgoed, dat innovatie, stijl en gedurfde ambitie combineert. Een grote dank aan de ongelooflijke mentoren en collega's die mij onderweg hebben gesteund. Ik ben verheugd om toe te treden tot het uiterst getalenteerde team bij Fusalp terwijl we de groei en het internationale succes van het merk stimuleren! Op naar een spannende reis!"