Gabor benoemt nieuwe CEO

Het Duitse schoenenmerk Gabor heeft sinds 18 juli een nieuwe Chief Executive Officer . Stefan Blöchinger neemt sindsdien de leiding op zich, zo maakt Gabor vandaag bekend in een persbericht.

Blöchinger neemt de taken van Achim Gabor over, inclusief de verantwoordelijkheid voor de marketing- en verkoopafdelingen. Gabor kondigde in mei aan zich terug te trekken wegens gezondheidsredenen. Op 18 juli verliet Gabor dan ook officieel het bedrijf.

De nieuwe CEO is sinds augustus 2022 bestuurslid financiën en administratie bij Gabor, waarna hij werd gevraagd om de leiding van het bedrijf op zich te nemen. Blöchinger heeft ruim dertig jaar ervaring en heeft Chief Financial Officer-functies bekleed in de productie- en distributiesector.

“In de toekomst zullen we niet vergeten waar Gabor vandaan komt en wat het bedrijf bijzonder maakt. Alle klanten, leveranciers, partners en medewerkers kunnen op ons blijven vertrouwen”, aldus Blöchinger, in het persbericht.