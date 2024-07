Gabor-veteraan Ralf Meurer neemt na vier decennia afscheid

Hoofd van de modedivisie van Gabor, Ralf Meurer, neemt na ruim veertig jaar bij het bedrijf afscheid. Wat Meurer gaat doen na zijn afscheid in september, wordt niet benoemd in het persbericht. Nu tot en met september zal Meurer alleen als consultant actief zijn bij Gabor.

Stefan Blöchinger, CEO van Gabor Shoes AG geeft in het bericht aan: "Ralf Meurer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en verkoop van Gabor schoenen. Ralf Meurer heeft als afdelingsmanager een belangrijke impuls gegeven aan het succes van Gabor Shoes AG. We willen hem uitdrukkelijk bedanken voor zijn buitengewone inzet en zijn passie voor het merk Gabor en de onderneming. Wij wensen hem het allerbeste voor de het allerbeste voor de toekomst en zijn nieuwe plannen!"

"Het was een genoegen om Gabor Schoenen AG vele jaren intensief te begeleiden", aldus Meurer. “Ik heb waardevolle doorgroeimogelijkheden gekregen binnen het bedrijf, Daar ben ik heel dankbaar voor. Mijn bijzondere aandacht ging uit naar de modedivisie van Gabor, die ik met passie heb ontwikkeld en uitgebouwd. De divisie is goed gepositioneerd en dit is het juiste moment voor mij om mijn verantwoordelijkheden over te dragen. Tot eind september blijf ik het bedrijf ondersteunen als adviseur.