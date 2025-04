'Galeria-directeur Van den Bossche weg'

Galeria zonder Olivier van den Bossche?

Bijna een jaar na de herstart als gevolg van de insolventie en de overname door de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en een participatiemaatschappij van ondernemer Bernd Beetz, staan er opnieuw veranderingen op stapel bij Galeria. Volgens mediaberichten is directeur Olivier van den Bossche met onmiddellijke ingang vrijgesteld van zijn taken. Dit melden onder meer het Manager Magazin en de Textilwirtschaft, die zich baseren op een interne mededeling.

Voor de manager, die tussen 2014 en 2017 de leiding had over de toen nog zelfstandige warenhuisketen Kaufhof, zou het zijn tweede vertrek zijn bij een groot Duits warenhuisconcern. In 2022 kwam Van den Bossche als verkoopdirecteur naar Galeria, waarna hij in de loop van de toen lopende insolventieprocedure werd uitverkoren als opvolger van directeur Miguel Müllenbach, die destijds overstapte naar de directie van het moederbedrijf Signa Retail. Destijds werd gezegd dat de beoogde directeur als Galeria-verkoopdirecteur en voormalig Kaufhof-CEO als geen ander gepredestineerd was voor de herstart na een succesvolle afronding van de beschermingsprocedure.

De opvolging van de vertrekkende directeur zou intern al gevonden zijn. Zo zou het concern in de toekomst geleid worden door operationeel directeur Tilo Hellenbock samen met financieel directeur Christian Sailer.

Editor's note: FashionUnited heeft Galeria om een reactie gevraagd.