Galeria herstructureert inkoop: Inkoopdirecteur Edo Beukema neemt afscheid

In het kader van de herpositionering onder de nieuwe eigenaren wordt nu de inkoop geherstructureerd. De afdeling inkoop wordt in de toekomst onderdeel van de marketing, zo meldde het vakblad Textilwirtschaft dinsdag. Op een verzoek om commentaar van FashionUnited reageerde het warenhuisconcern uit Essen tot dusver niet.

Met de reorganisatie van de inkoop gaat ook de huidige inkoopdirecteur Edo Beukema vertrekken. De Nederlander keerde in maart 2023 na een pauze van vier jaar terug bij het warenhuisconcern als inkoopdirecteur. Daarvoor was hij al actief in het managementteam van Galeria Kaufhof GmbH, vóór de fusie van Galeria Kaufhof en Karstadt in 2014 tot 2019. Hij verlaat het concern niet helemaal, want hij blijft als Advisor of the Board aan het bedrijf verbonden.

Zijn voormalige functie als inkoopdirecteur wordt nu echter overgenomen door Alexa Deters. Zij wordt vanaf 1 oktober verantwoordelijk voor de inkoop als Chief Commercial Officer. Reden voor de wisseling, die samenhangt met de samenvoeging van de afdelingen, is de herpositionering van Galeria als middelgroot bedrijf. Als zodanig wil men de twee afdelingen organisatorisch samenbrengen, zo vertelde de nieuwe inkoopdirecteur aan Textilwirtschaft. Deters, die na meer dan drie jaar bij Peek & Cloppenburg Düsseldorf de overstap maakte naar Galeria, was tot voor kort verantwoordelijk voor marketing, CRM en social media.

Bekema en Deters zijn niet de enigen die van positie wisselen. Manfred Pude, die verantwoordelijk was voor de afdeling Home & Hardware, zou het bedrijf hebben verlaten. Zijn rol wordt in de toekomst overgenomen door Claus Tormöhlen, die tot voor kort werkzaam was bij bestekfabrikant Robbe & Berking. Hij zal, net als Deters, op 1 oktober van start gaan.