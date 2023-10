Galeria Karstadt Kaufhof haalt nieuwe E-commerce directeur bij Hunkemöller

Galeria Karstadt Kaufhof heeft twee nieuwe belangrijke benoemingen gedaan. Victoria Scherer wordt hoofd Category Management Own Brands bij het warenhuisconcern en Bert Middendorp wordt de nieuwe directeur voor de E-commerce afdeling.

Beiden werken al sinds september voor het Duitse bedrijf, zo maakte Galeria donderdag bekend. Scherer rapporteert aan Chief Marketing Officer Edo Beukema en Middendorp aan Chief Technology Officer Scen Lipowski.

Middendorp is helemaal thuis in zijn functie als E-commerce directeur bij Galeria. Hij waait namelijk over van Hunkemöller waar hij op de stoel zat als hoofd E-commerce. Daarvoor werkte hij bij Dell en T-Mobile. In zijn nieuwe functie zal hij verantwoordelijk zijn voor alle onderwerpen met betrekking tot de webshop.

Scherer keert terug naar Galeria, waar ze haar carrière begon op de inkoopafdeling. Meest recentelijk werkte ze voor de Hamburgse retailgroep Tchibo als International Creative Buyer Electronic.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking door Sylvana Lijbaart.