Galeria Karstadt Kaufhof versterkt managementteam

Galeria Karstadt Kaufhof heeft het managementteam flink uitgebreid, zo meldt Duits nieuwsbureau DPA. Aan het team worden diverse nieuwe namen toegevoegd.

Miguel Müllenbach is recent aangesteld als CEO van de groep. Hij was hiervoor CFO bij het bedrijf totdat CEO Stephan Fanderl in juni opstapte. Op de plaats van CFO komt nu Guido Mager te zitten vanaf 1 oktober. Dirk Lessing is benoemd als COO en Andreas Hink wordt het hoofd van de digitale afdeling van het warenhuisconcern. Last but not least is er Engelbert Thulfaut ‘die zich bezig gaat houden met de takken van de laatste grote warenhuis groep in Duitsland’, aldus DPA.

Galeria Karstadt Kaufhof heeft roerige tijden achter de rug, maar heeft recent de goedkeuring gekregen van de crediteuren voor het herstelplan. De Duitse warenhuis groep hoopt hierdoor een nieuwe start te kunnen maken.