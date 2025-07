Galeries Lafayette benoemt voormalig inkoper tot algemeen directeur

De Franse warenhuisketen Galeries Lafayette heeft Arthur Lemoine benoemd tot nieuwe algemeen directeur, met ingang van maandag 7 juli 2025. Hij volgt Nicolas Houzé op, die voorzitter blijft van de raad van bestuur van de groep.

Interne klim naar de top

Met deze benoeming laat de groep zien dat doorgroeien binnen het bedrijf mogelijk is. Lemoine begon zijn carrière bij Galeries Lafayette in 2010 als inkoper voor de parfumerie-afdeling van Galeries Lafayette en BHV Marais. Slechts drie jaar later werd hij hoofd van deze afdeling.

In 2015 kreeg hij de leiding over de afdeling Voeding en Restauratie, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de succesvolle opening van Eataly Paris Marais, het warenhuisconcept rond Italiaanse gastronomie. Drie jaar later, in 2018, werd hij benoemd tot voorzitter van de afdeling Horlogerie en Juwelen.

Sinds 2021 maakte Lemoine deel uit van het directieteam als directeur Inkoop, een rol waarin hij het aanbod van de keten verder moderniseerde.

Brede opdracht in binnen- en buitenland

Als algemeen directeur krijgt Lemoine nu de taak om de volgende groeifase van de onderneming te begeleiden. De focus ligt daarbij op het versterken van de positie van Galeries Lafayette in Frankrijk en internationaal, zowel in de iconische flagshipstores als via e-commerce.

Lemoine, 40 jaar, is afgestudeerd in wiskunde aan de universiteit Paris Dauphine en volgde een businessopleiding aan de ESSEC Business School. Hij zit al in het bestuur van de groep en is ook bestuurder bij Lafayette Anticipations, de culturele stichting van het warenhuis.

Vertrouwen in een nieuwe generatie

In een persverklaring zegt vertrekkend directeur Nicolas Houzé: “Na een decennium van ingrijpende veranderingen is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Arthur Lemoine kent het bedrijf door en door. Zijn strategische blik, zijn leiderschap en zijn kennis van retail en mode maken hem tot de juiste persoon om de toekomst van Galeries Lafayette vorm te geven.”

Lemoine zelf reageert met ambitie: “Het is een eer om dit unieke familiebedrijf te mogen leiden. Al meer dan vijftien jaar werk ik met passie aan het uitdragen van onze visie op Franse levenskunst. Ik besef de verantwoordelijkheid die ik nu krijg en kijk ernaar uit om samen met de teams verder te bouwen aan onze missie.”