Gant benoemt Fredrik Malm tot CEO

Gant benoemt Fredrik Malm tot chief executive officer (CEO), zo meldt het Amerikaanse sportswearmerk vrijdag. Malm startte op 1 december 2025 en volgt Patrik Söderström op. Söderström gaf de afgelopen zes jaar leiding aan het merk, dat onderdeel is van de Zwitserse modegroep MF Brands Group.

“Het is een eer om deze rol op zo'n cruciaal moment voor het bedrijf op me te nemen. Het unieke erfgoed van Gant en de toewijding aan kwaliteit staan centraal bij ons merk. Ik kijk ernaar uit om de groei in de markten verder te stimuleren en het bedrijf te leiden in de volgende fase van zijn ontwikkeling als wereldwijd premium lifestylemerk”, reageert Malm op de benoeming op het zakelijke netwerk LinkedIn.

Fredrik Malm komt, net als zijn voorganger, uit eigen gelederen. Sinds september 2024 is hij bij Gant werkzaam als Executive Vice President Commercial, Brand & Product. Daarvoor deed hij uitgebreide ervaring op in de internationale mode- en lifestyle-industrie. Hij was onder andere CEO bij SNS, President Europe & International bij het Amerikaanse label Coach, Senior Vice President Sales EMEA bij luxemerk Ralph Lauren en Retail Director bij de Deense schoenenaanbieder Ecco.

Thierry Guibert, CEO van de MF Brands Group, benadrukt dat Malm waardevolle leiderschapservaring meebrengt van wereldwijde premiummerken. Hij is ervan overtuigd dat Malm Gant zal ondersteunen in de volgende ontwikkelingsfase, met name bij de opwaardering van de collecties en de versnelde expansie in de fysieke en digitale retail.

Tegelijkertijd bedankt Guibert Patrik Söderström voor zijn inzet in de afgelopen tien jaar en erkent hij zijn centrale rol in de transformatie en verdere ontwikkeling van het merk.