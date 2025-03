Gant: Thomas Bretscher nieuwe commercieel directeur Centraal-Europa

Thomas Bretscher is de nieuwe commercieel directeur van Centraal-Europa bij Zweeds modemerk Gant. Bretscher maakte zijn overstap naar Gant zondag bekend via LinkedIn.

Bretscher werkt sinds november 2023 voor Gant, dat onderdeel is van het Zwitserse modeconcern MF Brands Group. Eerder was hij directeur van de wholesale-divisie voor Centraal-Europa. Nu is hij verantwoordelijk voor de retail, inclusief de outlets in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en Nederland. Daarnaast blijft hij het wholesale-netwerk aansturen.

Voor zijn tijd bij Gant had Bretscher zijn eigen adviesbureau, Blue Ocean Consulting, gericht op bedrijven in de mode- en consumptiegoederenindustrie. Daarvoor werkte hij bijna negen jaar bij Tom Tailor in Hamburg, als Country Manager voor Duitsland. Eerder werkte hij bij Levi’s en Procter & Gamble.

Zijn promotie bij Gant volgt op het vertrek van Marco Dippe, voormalig Managing Director Central Region/EMEA en directeur van Gant DACH GmbH. Dippe verliet het merk eind vorig jaar.