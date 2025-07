Gap Inc. benoemt hoofd communicatie

Gap Inc., het Amerikaanse modebedrijf achter merken zoals Old Navy, Gap, Banana Republic en Athleta, verwelkomt Mame Annan-Brown als hoofd communicatie en uitvoerend vice-president. Het is een nieuw gecreëerde functie, zo meldt het persbericht van het bedrijf. Als lid van het directieteam zal Annan-Brown toezicht houden op communicatie, de Gap Foundation en wereldwijde programma's voor medewerkersbetrokkenheid en vrijwilligerswerk. Haar rol omvat ook het leiden van de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf.

Annan-Brown heeft 25 jaar ervaring in de kledingindustrie, meest recentelijk als uitvoerend voorzitter Global Communications & Public Affairs bij Kontoor Brands en als voorzitter van de Kontoor Brands Foundation. Daarvoor was ze hoofd externe relaties bij de International Finance Corporation (World Bank Group) en bekleedde zij senior functies bij de investmentbank JP Morgan. Ze heeft een internationale opleidingsachtergrond: ze behaalde een bachelordiploma economie aan de McGill University en een masterdiploma internationale ontwikkelingsstudies aan de London School of Economics and Political Science (LSE).

Annan-Brown rapporteert sinds 30 juni aan Richard Dickson, voorzitter en algemeen directeur van Gap. Dickson onderstreept op LinkedIn: “Mame sluit zich aan op een cruciaal moment, terwijl we blijven werken aan het vormgeven en versterken van ons verhaal bij Gap Inc. — een verhaal dat gebaseerd is op zowel doelgerichtheid als actie. Haar leiderschap zal essentieel zijn om de stemmen van onze mensen te versterken, wereldwijd vrijwilligerswerk te stimuleren en initiatieven te leiden die echt impact maken.”