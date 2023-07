Gap Inc. benoemt nieuwe CEO voor Athleta

Gap Inc. benoemt Chris Blakeslee tot voorzitter en Chief Executive Officer van sportmerk Athleta, zo kondigde Gap Inc. maandag aan in een persbericht. De nieuwe Athleta-CEO treedt per 7 augustus in dienst.

Blakeslee treedt daarmee in de schoenen van Mary Beth Laughton, die in maart vertrok vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten.

De nieuwe CEO is geen vreemde in de mode-industrie. Hij was de afgelopen vijf jaar voorzitter van de merken Alo Yoga en Bella+Canvas, die onderdeel zijn van de Color Image Apparel Group. Daarnaast heeft hij nog diverse leidinggevende functies op zijn naam staan in verschillende sectoren.