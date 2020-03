Gap Inc. benoemt Sonia Syngal als CEO

Gap Inc. heeft een nieuwe CEO gevonden. Sonia Syngal zal de functie op zich nemen vanaf 23 maart, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Syngal is geen vreemde van Gap Inc. De topvrouw was hiervoor de CEO bij Old Navy, een van de merken uit het portfolio van Gap Inc. Ze vervangt Art Peck die in november 2019 zijn functie als CEO neerlegde. Peck werd tijdelijk vervangen door Bob Fischer. “We zochten een dynamische leider om het bedrijf naar het volgende hoofdstuk te leiden. Een leider die respect heeft voor onze klanten en de noodzakelijke beslissingen durft te nemen om waarde op de lange termijn te leveren,” aldus interim CEO, Bob Fisher, in het persbericht.

“Ik ben toegewijd aan het realiseren van de potentie van ons portfolio en de focus op het versterken van de liefde die de miljoenen klanten hebben voor onze merken,” aldus Syngal in het persbericht. “Om dat te doen moeten we onze initiatieven en capaciteiten beter vooropstellen zodat onze uitvoering verbeterd en en we meer waarde creëren.”